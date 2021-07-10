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Экономика

Представители РК и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Write: 2021-07-08 14:56:35Update: 2021-07-08 15:00:19

Представители РК и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Photo : YONHAP News

7 июня  специальный представитель правительства РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док и специальный представитель США по Северной Корее Сон Ким обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове. Как сообщили в южнокорейском МИД, особое внимание было уделено вопросам продвижения мирного процесса в регионе. Участники телефонного разговора затронули также вопросы реализации договорённостей, достигнутых президентами РК и США Мун Чжэ Ином и Джо Байденом в ходе саммита 21 мая. Регулярное общение представителей РК и США по ядерным вопросам началось после того, как в ходе визита в Сеул Сон Ким призвал Пхеньян провести переговоры «в любом месте и в любое время без предварительных условий». Однако северокорейская сторона отклонила предложение, заявив, что она «не рассматривает даже возможность каких-либо контактов с США». 
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