Предварительная регистрация кандидатов в президенты РК начнётся 12 июля

Photo : YONHAP News

Предварительная регистрация участников выборов президента РК, которые состоятся в 2022 году, начнётся 12 июля, за 240 дней до выборов, и продлится по 12 февраля будущего года. Выборы назначены на 9 марта. Об этом сообщили 8 июля в Центральной избирательной комиссии. Желающие зарегистрироваться должны внести депозит в размере 60 млн вон (52 тыс. долларов) и предоставить документы, предусмотренные избирательным законодательством. Зарегистрированным кандидатам будет разрешено создавать предвыборные штабы, приняв на работу до десяти оплачиваемых сотрудников. Зарегистрированные кандидаты могут проводить агитацию по телефону, с помощью текстовых сообщений, электронных писем и печатных материалов. Если кандидат является должностным лицом, например, главой местного органа власти, он должен подать в отставку до предварительной регистрации. Окончательная регистрация кандидатов будет проходить 13-14 февраля будущего года.