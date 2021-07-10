В РК второй день подряд рекордное число новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 8 июля в стране зарегистрированы 1.316 новых случаев COVID-19. Это самое большое количество за сутки с 20 января прошлого года, когда в РК был подтверждён первый случай инфекции. Около 80% новых случаев заболевания составляет доля столичного региона. Почти половина заболевших – молодые люди в возрасте до 30 лет, которые пока не охвачены программой вакцинации. Общее число пациентов с подтверждённой инфекцией COVID-19 составило с начала пандемии 165.344 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 2.036 человек. Коэффициент смертности 1,23%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 15 млн 514 тыс. человек, или около 30% населения страны. 5 млн 654 тыс. человек, или 10,9% населения, вакцинированы полностью. За минувшие сутки 575 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 152.498 человек.