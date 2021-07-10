Олимпиада в Токио пройдёт без зрителей

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Организаторы летних Олимпийских игр в Токио решили провести без зрителей соревнования, которые пройдут в столичном регионе Японии, включающем префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. Об этом сообщила 8 июля журналистам министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр. Между тем, в префектурах Мияги, Фукусима и Сидзуока, разрешён допуск зрителей на каждое соревнование не более 10 тыс. человек. Заполняемость трибун не должна превышать 50%. В префектуре Ибараки на соревнованиях смогут присутствовать только учащиеся школ. Вопрос о допуске зрителей в префектуре Хоккайдо пока обсуждается. Решение о допуске болельщиков на Паралимпийские игры в Токио будет решён после завершения Олимпиады. 8 июля правительство Японии ввело режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции в Токио с 12 июля по 22 августа. На тот же период продлено действие усиленных мер в префектурах Канагава, Сайтама и Тиба.