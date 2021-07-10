Представитель РК вошёл в группу экспертов МАГАТЭ для мониторинга сброса воды с АЭС Фукусима

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало группу экспертов для наблюдения за запланированным сбросом очищенной воды с аварийной атомной электростанции Фукусима в Японии. Как сообщил 8 июля представитель правительства РК, в составе экспертной группы представители 11 стран, в том числе, научный сотрудник Корейского института ядерной безопасности Ким Хон Сок. Его участие в работе группы «имеет большое значение, поскольку будет обеспечен минимально необходимый механизм безопасности южнокорейских граждан посредством прямых и косвенных проверок»,- говорится в сообщении правительства РК. Подтверждается также, что Сеул «не пойдёт на компромисс в отношении каких-либо мер, которые могут нанести вред здоровью граждан». 8 июля МАГАТЭ и Япония подписали техническое задание, в котором излагается объем помощи МАГАТЭ по мониторингу и анализу запланированного сброса воды, хранящейся на АЭС Фукусима.