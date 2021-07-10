Злонамеренная кибер-деятельность Пхеньяна угрожает США и их союзникам

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Злонамеренная кибер-деятельность Северной Кореи угрожает США, а также их союзникам и партнёрам по всему миру. Об этом заявил 8 июля на брифинге представитель госдепартамента США Нед Прайс, уточнив, что она представляет серьёзную киберугрозу для финансовых учреждений. Он подчеркнул необходимость совместных усилий по противодействию таким угрозам со стороны Севера. Заявление представителя госдепартамента последовало после того, как было объявлено, что Корейский институт атомной энергии мог подвергаться северокорейским кибератакам в течение длительного периода времени, хотя серьёзных утечек информации не обнаружено. Для мирового сообщества жизненно важно сохранять бдительность и вместе работать над уменьшением киберугрозы, исходящей от Северной Кореи, - подчеркнул Нед Прайс.