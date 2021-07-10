Министры финансов РК и Аргентины обсудили экономическое сотрудничество

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Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги и его аргентинский коллега Мартин Гусман встретились 8 июня в кулуарах проходящего в Венеции совещания министров финансов и глав центральных банков стран Большой двадцатки. Как сообщили в министерстве планирования и финансов РК, они обсудили вопросы снижения нестабильности трансграничных потоков капитала и укрепления экономического сотрудничества. Министры разделили мнение о том, что нормализация денежно-кредитной политики в крупных странах поможет усилить трансграничные перемещения потоков капитала. Они признали, что это, вероятно, окажет непреднамеренное негативное воздействие на развивающиеся экономики и послужит основным фактором риска для восстановления мировой экономики. Хон Нам Ги приветствовал возобновление переговоров по соглашению о свободной торговле между РК и четырьмя странами-участницами южноамериканского торгового блока МЕРКОСУР - Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем.