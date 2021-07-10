Великобритания отнесла КНДР к «приоритетным странам» с нарушениями прав человека

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Правительство Великобритании шестой год подряд относит КНДР к числу «приоритетных стран», в которых грубо нарушаются права человека. Как отмечается в опубликованном 8 июля ежегодном отчёте британского МИД «Права человека и демократия-2020», северокорейский режим осуществляет тотальный контроль над большей частью жизни народа страны, а ситуация с правами человека не улучшается. В стране имеют место массовые и систематические нарушения прав человека, но виновные остаются безнаказанными. В отчёте отмечается, что строгие ограничения на поездки в ответ на пандемию COVID-19 оказали серьёзное влияние на распределение гуманитарной помощи в КНДР. Посольство Великобритании в Пхеньяне было вынуждено закрыться из-за жёстких мер изоляции. Северная Корея входит в список стран-нарушительниц прав человека с тех пор, как Великобритания начала составлять его в 2016 году. Великобритания намерена вновь открыть своё посольство в КНДР, когда позволят условия,- говорится в отчёте.