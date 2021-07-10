Производство аккумуляторов - ключ к развитию экономики РК

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«Аккумуляторы стремительно становятся центром индустрии будущего», - заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на церемонии презентации программы K-battery. Она состоялась 8 июля на заводе по производству аккумуляторов компании LG Energy Solution в Очхане провинции Чхунчхон-Пукто. Развитие технологий производства аккумуляторов - ключ к транспорту будущего, в том числе, к электромобилям, а также к снижению выбросов углерода. Аккумуляторы - это «ключевой фактор преобразования южнокорейской экономики в динамично развивающуюся», - подчеркнул глава государства, поставив перед страной задачу стать к 2030 году мировым производителем аккумуляторов. Он добавил, что с этой целью правительство предоставит исключительные инвестиционные стимулы и активизирует усилия по разработке аккумуляторных технологий следующего поколения. Правительство определит батареи как «национальную стратегическую технологию» наряду с полупроводниками и вакцинами. По словам главы государства, льготы включают налоговый вычет до 50% процентов для инвестиций в научные исследования и до 20% для инвестиций в производственные мощности. Ожидается, что к 2030 году мировой рынок аккумуляторов вырастет до 350 млрд долларов. Глава государства присутствовал на церемонии открытия нового исследовательского и испытательного центра LG Energy Solution, после чего подписал соглашение между правительством, частными фирмами и государственными предприятиями о совместной работе над программой K-battery.