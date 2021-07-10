Gallup Korea: Рейтинг основной оппозиционной партии превысил рейтинг правящей

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Основная оппозиционная партия опередила по уровню поддержки правящую партию впервые после крупного коррупционного скандала с участием бывшего консервативного президента страны Пак Кын Хе около пяти лет назад. Как свидетельствуют результаты опроса тысячи жителей страны, проведённого с 6 по 8 июля агентством Gallup Korea, политику основной оппозиционной партии Сила народа поддерживают 32% респондентов, а политику правящей Демократической партии Тобуро – 31%. Показатель партии Сила народа остался без изменения по сравнению с предыдущей неделей, а показатель Демократической партии Тобуро понизился на 1%. 25% респондентов не имеют никаких политических симпатий. Рейтинг оппозиционной Партии справедливости составил 5%, Открытой демократической партии – 3%. Уровень поддержки политики действующего президента РК Мун Чжэ Ина не изменился, составляя 38%, как и на прошлой неделе. Уровень неодобрения политики президента сократился на 1%, составив 53%. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.