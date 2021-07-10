Пхеньян отказался от вакцины AstraZeneca

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Северная Корея отказалась от получения партии вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, которая должна была быть доставлена через центр COVAX, из-за опасений по поводу потенциальных побочных эффектов. Кроме того, по имеющимся данным, Пхеньян не хочет получать вакцины китайского производства, поскольку не доверяет их эффективности и безопасности. Об этом говорится в докладе Института стратегии национальной безопасности при Национальной службе РК, опубликованном 9 июля. Ожидается, что Север получит около 2 млн доз вакцин против коронавируса через COVAX, но они ещё не доставлены в страну. Если Северной Корее удастся получить вакцины Pfizer и Moderna, она может столкнуться с трудностями при их хранении, учитывая нехватку электроэнергии. Поскольку Пхеньян отклонил вакцину AstraZeneca, которую планировалось поставлять через COVAX, он, скорее всего, изучает возможность получения альтернативных лекарств. Похоже, он положительно оценивает вакцину российского производства, но хотел бы получить её бесплатно,- говорится в докладе.