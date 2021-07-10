Южнокорейские спортсмены отправились на Олимпийские игры в Токио

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8 июля южнокорейская делегация, в составе которой 232 спортсмена и 122 официальных представителя, отправилась на Олимпийские игры в Токио. Атлеты из РК примут участие в соревнованиях по 29 из 33 видов спорта. Их заявленная цель - завоевать не менее шести золотых медалей и войти в десятку лучших в медальной гонке. Выступая на церемонии проводов делегации, председатель Корейского спортивного и олимпийского комитета Ли Ги Хын сказал, что здоровье и безопасность спортсменов будут предметом особой заботы. Он выразил надежду на то, что спортсмены приложат все усилия и покажут честную игру для достижения своих целей. В своём обращении к спортсменам премьер-министр РК Ким Бу Гём сказал: «Мы верим в силу спорта. У нас были великие спортсмены, которые давали нам надежду, когда страна переживала трудные времена». Он выразил надежду на то, что Олимпийские игры дадут возможность для укрепления мира, поскольку их участники разделяют олимпийский дух уважения и дружбы. Волейболистка Ким Ён Гён, которая вместе с восходящей звездой плавания Хван Сон У понесёт флаг команды на церемонии открытия, сказала: «Мы знаем, что многие люди поддерживают нас, спортсменов, и мы постараемся оправдать их надежды». Тхэквондоист Ин Гё Дон, для которого предстоящие Олимпийские игры являются первыми, сказал: «Наши соревнования проходят в самом начале Олимпиады, и мы постараемся задать позитивный тон другим спортсменам.