В РК шестой день подряд более тысячи новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 11 июля в стране зарегистрированы 1.100 новых случаев COVID-19. Более тысячи заболевших выявляются шесть дней подряд, несмотря на вакцинацию и сокращение числа тестов в выходные дни. Общее число пациентов с подтверждённой инфекцией COVID-19 составило с начала пандемии 169.146 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер один человек, общее число умерших – 2.044 человека. Коэффициент смертности 1,21%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 15 млн 586 тыс. человек, или 30% населения страны. 5 млн 873 тыс. человек, или 11,3% населения, вакцинированы полностью. Зарегистрированы в общей сложности 101.331 случай осложнений после вакцинации, в том числе, 95% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 402 вакцинированных умерли, но прямая связь между действием вакцин и смертью доказана лишь в одном случае. За минувшие сутки 427 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 154.187 человек.