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В Корее

В РК началась запись на вакцинацию граждан страны 55-59 лет

Write: 2021-07-12 11:40:49Update: 2021-07-12 18:40:38

Photo : YONHAP News

С 12 по 17 июля южнокорейцы и постоянно проживающие в стране иностранцы в возрасте от 55 до 59 лет, которых начитывается порядка 3 млн 552 тыс. человек, могут записаться на прививки против COVID-19. Вакцинацию препаратом Moderna можно будет пройти с 26 июля по 7 августа в 13 тыс. медицинских учреждений. В те же сроки осуществляется запись на прививки и вакцинация порядка 100 тысяч пожилых людей в возрасте от 60 до 74 лет, которые по какой-либо причине не были вакцинированы в мае-июне. Запись на прививки для жителей страны в возрасте от 50 до 54 лет начнётся 19 июля, а вакцинация - 9 августа. Начиная с 12 июля, прививки вакциной Pfizer смогут сделать около 70 тыс. призывников, а с 13 июля – около 380 тыс. педагогов и воспитателей детских садов, учителей начальных школ. В Сеуле и провинции Кёнгидо планируется вакцинировать курьеров и сотрудников коммунальных служб, чтобы сдержать распространение инфекции. В ближайшие дни будет активно использоваться вакцина Pfizer, поставленная из Израиля в рамках «вакцинного свопа». Как заявил представитель Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами Сон Ён Рэ, если в ближайшие две недели сосредоточить усилия на соблюдении карантинных мер, одновременно увеличивая темпы вакцинации, эпидемическую ситуацию в стране удастся стабилизировать.
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