КНДР обвиняет США в использовании гуманитарной помощи в политических целях

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«На практике многие страны испытали разочарование в результате того, что возлагали большие надежды на американскую поддержку и гуманитарную помощь», - говорится в статье, опубликованной 12 июля на сайте МИД КНДР. Её автор Кан Хён Чхоль, сотрудник Ассоциации содействия международному экономическому и технологическому обмену, отмечает также, что «скрытое намерение американцев связать гуманитарную помощь с проблемой прав человека - это способ узаконить их давление на суверенные государства и реализовать их зловещую политическую схему». Сейчас весь мир сталкивается с серьёзными экономическими трудностями из-за пандемии COVID-19, а США пытаются злоупотребить страданиями и болью в «зловещих политических целях»,- подчёркивается в статье. Северная Корея утверждает, что в стране нет случаев заражения коронавирусом. Однако с начала прошлого года здесь приняты жёсткие меры по борьбе с пандемией, в том числе, введён строгий пограничный контроль.