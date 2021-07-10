Началась предварительная регистрация кандидатов в президенты РК

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12 июля началась предварительная регистрация участников выборов президента РК, которые состоятся 9 марта будущего года. Зарегистрированным кандидатам разрешено создавать предвыборные штабы, приняв на работу до десяти оплачиваемых сотрудников, проводить агитацию по телефону, с помощью текстовых сообщений, электронных писем и печатных материалов. Окончательная регистрация кандидатов будет проходить 13-14 февраля будущего года. О своём намерении принять участие в президентских выборах уже заявили более десяти человек. Первым из них зарегистрировался бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль. Он пока не решил, присоединиться к основной оппозиционной партии Сила народа или создать собственную партию. Правящая Демократическая партия Тобуро планирует определить кандидата, который примет участие в выборах, в сентябре, а основная оппозиционная партия Сила народа – в ноябре.