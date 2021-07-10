Миссионеры из РК, похищенные на Гаити, освобождены

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Южнокорейская супружеская пара миссионеров, похищенная неустановленными лицами на Гаити, освобождена после 17 дней нахождения в плену. Как сообщили 12 июля в МИД РК, двое южнокорейцев были освобождены в 12:06 10 июля. На следующий день они отправились на родину через третью страну. Вскоре после того, как стало известно, что 24 июня пара была похищена на окраине Порт-о-Пренса, столицы Гаити, при южнокорейском внешнеполитическом ведомстве была создана рабочая группа. Заместитель министра Чхве Чжон Гон связался с исполняющим обязанности премьер-министра Гаити Клодом Жозефом, а посол РК в Доминиканской Республике Ли Ин Хо, отвечающий за вопросы, связанные с Гаити, встретился с представителями полиции Гаити и других органов власти. На Гаити сохраняется нестабильная ситуация, там действуют около 150 вооружённых банд, основным источником доходов которых является похищение людей. Правительство РК ещё в феврале 2019 года рекомендовало гражданам страны покинуть Гаити из-за политической нестабильности.