11 июля в РК 1.100 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 11 июля в стране зарегистрированы 1.100 новых случаев COVID-19, в том числе 1063 – внутри страны, 37 – завезены из-за границы. Более тысячи заболевших выявляются шесть дней подряд, несмотря на вакцинацию и сокращение числа тестов в выходные дни. 775, или более 80% новых случаев заболевания, составляет доля столичного региона. Для того, чтобы сдержать распространение инфекции, с 12 по 25 июля в столичном регионе, в состав которого входят города Сеул и Инчхон, а также провинция Кёнгидо, действует высший, четвёртый уровень социального дистанцирования. Гражданам рекомендуется сократить до минимума личные контакты, без крайней необходимости не посещать мест скопления людей. До 18 часов разрешены частные собрания с участием максимум четырёх, а с 18 часов – максимум двух человек. Присутствовать на свадьбах и похоронах могут только близкие родственники, максимум 49 человек. Предприятия общественного питания могут работать до 22 часов, а развлекательные заведения, в том числе, ночные клубы и бары, закрыты. Предприятия и организации, за исключением подразделений, связанных с производством, переходят на гибкий график начала работы и обеденных перерывов. Не менее 30% сотрудников должны работать удалённо.