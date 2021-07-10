Рост числа подписчиков на страхование занятости в июне - максимальный с ноября 2019 года

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По данным министерства труда и занятости РК, опубликованным 12 июля, по состоянию на конец июня этого года число подписчиков на государственное страхование занятости составило 14 млн 330 тыс. человек. Это на 462 тыс. человек больше, чем в июне прошлого года, а также максимальный рост с ноября 2019 года. Увеличение числа подписчиков на страхование занятости стало возможно благодаря восстановлению доверия потребителей и росту экспорта в большинстве отраслей, - говорится в сообщении министерства. Обрабатывающая промышленность сообщила о росте числа подписчиков на 68 тыс. человек, производство бытовой электроники и средств связи – на 14 тыс. человек, автомобильная промышленность – на 7 тыс. человек, сфера услуг – на 365 тыс. человек по сравнению с прошлым годом. При этом число подписчиков сократилось в отрасли судостроения на 9 тыс. человек, в гостиничном и ресторанном бизнесе – на 15 тыс. человек. Рост отмечен во всех возрастных группах, за исключением категории 30–40 лет. Между тем, правительство выплатило в июне 1 трлн 94 млрд вон (953,5 млн долларов) в виде пособий лицам, ищущим работу. Выплаты превышают 1 трлн вон пятый месяц подряд. Программа страхования занятости введена в 1995 году.