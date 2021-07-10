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Политика

Президент РК извинился за ужесточение мер социального дистанцирования

Write: 2021-07-12 15:47:49Update: 2021-07-12 15:54:48

Президент РК извинился за ужесточение мер социального дистанцирования

Photo : YONHAP News

12 июля президент РК Мун Чжэ Ин провёл экстренное межведомственное совещание, в ходе которого обсуждалась эпидемическая ситуация в стране. Он извинился перед жителями столичного региона за то, что им приходится жить в условиях максимальных карантинных ограничений. «Мне очень жаль, что я снова прошу людей потерпеть ещё немного», - сказал Мун Чжэ Ин. Он пообещал мобилизовать все возможные ресурсы, чтобы как можно скорее взять под контроль четвертую волну пандемии COVID-19. Президент подчеркнул, что прекращение кризиса с помощью решительных мер было бы кратчайшим путём к минимизации ущерба и нормализации повседневной жизни. «Правительство будет действовать с необычайной решимостью, чтобы остановить распространение инфекции», - сказал он. В совещании, прошедшем в формате видеоконференции, приняли участие мэры Сеула и Инчхона, губернатор провинции Кёнгидо, премьер-министр страны и начальник Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
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