Президент РК извинился за ужесточение мер социального дистанцирования

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12 июля президент РК Мун Чжэ Ин провёл экстренное межведомственное совещание, в ходе которого обсуждалась эпидемическая ситуация в стране. Он извинился перед жителями столичного региона за то, что им приходится жить в условиях максимальных карантинных ограничений. «Мне очень жаль, что я снова прошу людей потерпеть ещё немного», - сказал Мун Чжэ Ин. Он пообещал мобилизовать все возможные ресурсы, чтобы как можно скорее взять под контроль четвертую волну пандемии COVID-19. Президент подчеркнул, что прекращение кризиса с помощью решительных мер было бы кратчайшим путём к минимизации ущерба и нормализации повседневной жизни. «Правительство будет действовать с необычайной решимостью, чтобы остановить распространение инфекции», - сказал он. В совещании, прошедшем в формате видеоконференции, приняли участие мэры Сеула и Инчхона, губернатор провинции Кёнгидо, премьер-министр страны и начальник Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.