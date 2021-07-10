Суды присяжных теряют позиции из-за COVID-19

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В условиях пандемии COVID-19 количество судебных процессов с участием присяжных резко сократилось. Такие суды появились в РК в 2008 году, позволяя гражданам участвовать в слушаниях уголовных дел и высказывать своё мнение, на которое судьи полагаются при вынесении приговоров. С 2011 по 2019 год суды присяжных участвовали в процессах более 170 раз в год, но в прошлом году этот показатель снизился вдвое. Лишь 12,4% из примерно 860 обвиняемых, которые потребовали участия присяжных в слушаниях, смогли реально добиться удовлетворения своего требования из-за карантинных ограничений. На судебном заседании должны присутствовать от пяти до девяти присяжных. Число требований об участии присяжных в судебном процессе сокращалось с 2016 года, поскольку их участие ограничивается двумя днями, чего бывает недостаточно для принятия решения. Ещё одна причина состоит в том, что более чем в 90% случаев присяжные и профессиональные судьи выносят аналогичные приговоры. Кроме того, по приговорам, вынесенным с участием присяжных, апелляций больше. В министерстве юстиции намерены пересмотреть систему судов присяжных, чтобы найти способ вдохнуть в неё новую жизнь.