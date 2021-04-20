Минимальная зарплата в РК в 2022 году составит 9.160 вон в час

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РК в 2022 году составит 9.160 вон (8 долларов) в час. Это на 5,1% выше показателя текущего года. Соответствующее решение приняла 12 июля комиссия по минимальной заработной плате в составе представителей трудящихся, работодателей и общественности. В ходе переговоров представители трудящихся требовали повышения МРОТ до 10 тыс. вон в час, а представители работодателей настаивали на её замораживании на уровне текущего года. При этом обе стороны ссылались на экономический ущерб, нанесённый пандемией COVID-19. Окончательное решение по размеру МРОТ принято по предложению представителей общественности. В соответствии с законодательством, комиссия представляет решение о размере МРОТ министру труда и занятости, который должен до 5 августа объявить об этом официально. При администрации президента Мун Чжэ Ина минимальная зарплата была увеличена на 2018 год на 16,4%, на 2019 год - на 10,9%, на 2020 год - на 2,9%, на 2021 год – на 1,5%. Решение о повышении минимальной оплаты труда в следующем году на 5,1% вызвало смешанную реакцию в кругах работодателей и трудящихся. Федерация корейских профсоюзов заявила о том, что согласится с решением. Однако Корейская конфедерация профсоюзов пригрозила началом жёсткой борьбы за повышение заработной платы. По словам её руководителей, трудящиеся оказались фактически обмануты правительством Мун Чжэ Ина, которое обещало повысить минимальную заработную плату до 10 тыс. вон в час в течение срока его полномочий, истекающего в мае следующего года. Существенное повышение минимальной заработной платы необходимо для устранения поляризации общества, усугублённой пандемией COVID-19, - заявил представитель Корейской конфедерации профсоюзов. В свою очередь, работодатели считают, что минимальная зарплата следующего года превышает платёжные возможности как малых и средних компаний, так и частных предпринимателей. Они могут оказаться в критической ситуации, а кризис безработицы усугубится.