В РК уже неделю более тысячи новых случаев COVID-19 в день

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 12 июля в стране зарегистрированы 1.150 новых случаев COVID-19. Более тысячи заболевших выявляются ровно неделю. Общее число пациентов с подтверждённой инфекцией COVID-19 составило с начала пандемии 170.296 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 2.046 человек. Коэффициент смертности 1,2%. Поскольку вариант коронавируса Дельта распространяется быстрыми темпами на фоне приближения сезона летних отпусков, карантинные власти не исключают возможности роста числа новых случаев инфекции до двух тысяч в день. В столичном регионе на долю варианта вируса Дельта приходятся 26,5% новых случаев заболевания. В 30% случаев не удаётся отследить источник заражения. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 15 млн 618 тыс. человек, или 31,2% населения страны. 5 млн 940 тыс. человек, или 11,4% населения, вакцинированы полностью. За минувшие сутки 565 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 154.752 человека.