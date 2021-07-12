Пхеньян предостерегает Сеул от проведения совместных учений с США

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«Вину за нынешнюю нестабильность на Корейском полуострове следует полностью возложить на поджигателей войны из числа южнокорейских военных, вступающих в сговор с внешней силой»,- говорится в комментарии, опубликованном 13 июля на северокорейском пропагандистском сайте «Уриминчжоккири». Предостерегая Сеул от проведения запланированных на август совместных с Вашингтоном военных учений, Пхеньян подчеркнул, что «военные игры никогда не будут идти рука об руку с миром». Другой пропагандистский сайт «Тхонъирый Мэари» подверг РК критике за стремление укрепить свои вооружённые силы, несмотря на глобальную пандемию коронавируса. «Игнорируя страдания своего народа от быстрого распространения злобного вируса, Сеул тратит огромные деньги налогоплательщиков на вооружение своих солдат высокотехнологичным оружием», - говорится в комментарии.