Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Культура

Группа BTS остаётся на первой строчке Billboard Hot 100 семь недель подряд

Write: 2021-07-13 10:21:52Update: 2021-07-13 10:23:18

Группа BTS остаётся на первой строчке Billboard Hot 100 семь недель подряд

Photo : YONHAP News

Танцевальная поп-песня Butter южнокорейской бойз-группы BTS седьмую неделю подряд удерживает первую позицию  в главном чарте альбомов Billboard Hot 100. BTS - первые азиатские исполнители, которые возглавляют чарт столь длительное время. Они всего лишь на неделю отстают от американской певицы и автора песен Оливии Родриго, которая дебютировала на первой строчке в рейтинге Hot 100 в январе этого года со своей песней Drivers License и оставалась там восемь недель подряд. Butter – четвёртая по счёту песня BTS, занимающая первое место в Billboard Hot 100, после Dynamite, Life Goes On и Savage Love, ремикса песни американского исполнителя Джейсона Деруло и новозеландского продюсера Jawsh 685. Песня Butter, выпущенная 21 мая, представляет собой яркий танцевальный поп-трек, с помощью которого исполнители надеялись дать дополнительную энергию во время глобальной пандемии коронавируса. Дополнительную популярность песне Butter придали три версии ремиксов под названием Hotter, Sweeter и Cooler. Ожидается, что на следующей неделе в Billboard Hot 100 будет представлена новая песня BTS под названием Permission to Dance, созданная в сотрудничестве с британским певцом и автором песен Эдом Шираном. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >