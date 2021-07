Группа BTS остаётся на первой строчке Billboard Hot 100 семь недель подряд

Photo : YONHAP News

Танцевальная поп-песня Butter южнокорейской бойз-группы BTS седьмую неделю подряд удерживает первую позицию в главном чарте альбомов Billboard Hot 100. BTS - первые азиатские исполнители, которые возглавляют чарт столь длительное время. Они всего лишь на неделю отстают от американской певицы и автора песен Оливии Родриго, которая дебютировала на первой строчке в рейтинге Hot 100 в январе этого года со своей песней Drivers License и оставалась там восемь недель подряд. Butter – четвёртая по счёту песня BTS, занимающая первое место в Billboard Hot 100, после Dynamite, Life Goes On и Savage Love, ремикса песни американского исполнителя Джейсона Деруло и новозеландского продюсера Jawsh 685. Песня Butter, выпущенная 21 мая, представляет собой яркий танцевальный поп-трек, с помощью которого исполнители надеялись дать дополнительную энергию во время глобальной пандемии коронавируса. Дополнительную популярность песне Butter придали три версии ремиксов под названием Hotter, Sweeter и Cooler. Ожидается, что на следующей неделе в Billboard Hot 100 будет представлена новая песня BTS под названием Permission to Dance, созданная в сотрудничестве с британским певцом и автором песен Эдом Шираном.