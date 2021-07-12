Госдепартамент: США обеспокоены нарушениями прав человека в КНДР

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США по-прежнему обеспокоены ситуацией с правами человека в Северной Корее, - сказал 13 июля представитель госдепартамента в ответ на просьбу агентства Ёнхап прокомментировать заявление официального Пхеньяна о том, что многие страны «испытали горечь из-за того, что возлагали большие надежды на американскую гуманитарную помощь». Таким образом северокорейская сторона ответила на заявление Вашингтона о том, что США могут рассмотреть вопрос о предоставлении вакцины против COVID-19 Северной Корее по её просьбе. Представитель госдепартамента отметил также, что Северная Корея продолжает эксплуатировать свой собственный народ, отвлекая столь необходимые ему ресурсы на создание оружия массового уничтожения. Более того, Северная Корея создала значительные препятствия для доставки помощи, закрывая свои границы.