ЮНЕСКО призовёт Японию почтить память жертв принудительного труда

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На следующей неделе Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО примет решение, призывающее Японию выполнить своё обещание почтить память жертв принудительного труда в информационном центре, посвящённом объектам промышленной революции, которые внесены в Список всемирного наследия. Как сообщил 12 июля представитель МИД РК, принятие решения ожидается в период с 21 по 23 июля на 44-й ежегодной сессии комитета, которая продлится до конца этого месяца. После того, как в 2015 году 23 объекта эпохи Мэйдзи были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Токио заявил, что создаст информационный центр, в котором будут представлены экспонаты о жертвах среди корейцев, «которые против их воли были вынуждены работать в суровых условиях на некоторых объектах в период Второй мировой войны». Между тем, в информационном центре фактически освещаются лишь достижения японской промышленной революции, но не упоминаются страдания жертв на промышленных объектах, в том числе, на печально известном острове Хасима, где многие корейцы работали на угольных шахтах. Таким образом, Япония не выполняет рекомендации ЮНЕСКО. Это подтвердила комиссия Комитета всемирного наследия, посетившая Японию. В Сеуле ожидают, что Япония в конце концов предпримет конкретные шаги для реализации рекомендации ЮНЕСКО,- подчеркнул представитель южнокорейского МИД. По его словам, Комитет всемирного наследия может обязать Японию представить к 1 декабря 2022 года следующий отчёт о реализации рекомендаций, который будет рассмотрен на 46-й сессии комитета в 2023 году.