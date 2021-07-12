Президент РК встретился с архиепископом Лаццаро Ю Хын Сиком

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12 июля президент Мун Чжэ Ин встретился с архиепископом Лаццаро Ю Хын Сиком, который отбывает в Ватикан. В прошлом месяце он был назначен префектом Конгрегации по делам духовенства, став первым южнокорейцем, назначенным на должность секретаря Ватикана. Конгрегация осуществляет надзор за священниками и дьяконами, не принадлежащими к религиозным орденам, которых насчитывается более 400 тыс. человек по всему миру, а также за католическими учебными заведениями. В ходе беседы с архиепископом глава государства попросил его передать Папе Франциску пожелания о скорейшем выздоровлении после недавней операции, а также благодарность за то, что Папа «всегда молился за Корею». Мун Чжэ Ин также отметил, что назначение южнокорейца на высокую должность в Ватикане - это «большая честь» для всей католической общины РК. Кроме того, укрепилась надежда на папский визит в Северную Корею.