В РК начались тропические ночи

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На территории РК начались так называемые тропические ночи, когда сохраняется душная погода, а температура воздуха не опускается ниже +25°С с 18:00 до 9:00 следующего дня. Как сообщили в Корейской метеорологической администрации, первая тропическая ночь зафиксирована нынешним летом в Сеуле на 23 дня раньше, чем в прошлом году. Утром 13 июля минимальная температура воздуха составила в Сеуле +26,3°С. Температура воздуха превышала +25°С не только в крупных городах Инчхоне, Тэчжоне, Кванчжу и Пусане, но и в прибрежных районах на востоке страны и острове Чечжудо. По словам синоптиков, в последние дни дневная температура превышала +30°С, в результате чего накапливался горячий воздух, а ночь была пасмурной, поэтому температура не понижалась, что и вызвало тропическую ночь.