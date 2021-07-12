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Политика

Правительство РК продлило запрет на поездки в ряд стран и регионов

Write: 2021-07-13 12:47:01Update: 2021-07-13 12:47:59

Правительство РК продлило запрет на поездки в ряд стран и регионов

Photo : YONHAP News

Правительство РК продлило ещё на шесть месяцев запрет на поездки граждан страны в шесть стран Ближнего Востока и Африки по соображениям безопасности. Как сообщили 12 июля в министерстве иностранных дел, запрет, который вступает в силу 1 августа,  распространяется на Ирак, Сирию, Йемен, Сомали, Афганистан и Ливию, а также на южный регион Филиппинского архипелага - полуостров Замбоанга, острова Сулу, Басилан и Тави-Тави.  Решение правительства было принято из-за того, что указанные регионы подвержены постоянному риску террористических атак и политической нестабильности, которая, вероятно, будет сохраняться в течение значительного периода времени. Поездки в Ирак, Сирию, Сомали и Афганистан запрещены с 2007 года, в Йемен - с 2011 года, в Ливию - с 2014 года, в ряд районов Филиппин - с 2015 года. 
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