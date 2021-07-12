Правительство РК продлило запрет на поездки в ряд стран и регионов

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Правительство РК продлило ещё на шесть месяцев запрет на поездки граждан страны в шесть стран Ближнего Востока и Африки по соображениям безопасности. Как сообщили 12 июля в министерстве иностранных дел, запрет, который вступает в силу 1 августа, распространяется на Ирак, Сирию, Йемен, Сомали, Афганистан и Ливию, а также на южный регион Филиппинского архипелага - полуостров Замбоанга, острова Сулу, Басилан и Тави-Тави. Решение правительства было принято из-за того, что указанные регионы подвержены постоянному риску террористических атак и политической нестабильности, которая, вероятно, будет сохраняться в течение значительного периода времени. Поездки в Ирак, Сирию, Сомали и Афганистан запрещены с 2007 года, в Йемен - с 2011 года, в Ливию - с 2014 года, в ряд районов Филиппин - с 2015 года.