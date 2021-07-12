Вице-премьер РК против денежной помощи всем гражданам страны

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Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги вновь заявил о своём несогласии с идеей предоставления равной денежной помощи всем гражданам страны из дополнительного бюджета, который в настоящее время рассматривается в Национальном собрании. Выступая 13 июля на заседании кабинета министров, он отметил, что реализация данной идеи вызовет дальнейший рост государственного долга. Таким образом Хон Нам Ги прокомментировал договорённость глав правящей и основных оппозиционных партий о необходимости оказать денежную помощь всему населению страны. В конце июня правительство предложило дополнительный бюджет в размере 33 трлн вон (около 29 млрд долларов) для финансирования пятого пакета помощи наиболее нуждающимся гражданам страны и мелким предпринимателям, пострадавшим от пандемии COVID-19. Вице-премьер РК высказался против увеличения размера дополнительного бюджета, поскольку в этом случае придётся продавать государственные облигации.