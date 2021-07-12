Более 40% северокорейцев страдают от недоедания

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В период с 2018 по 2020 год 10 млн 900 тыс. северокорейцев, или 42,4% населения страны, страдали от недоедания. Об этом свидетельствуют данные международного доклада о продовольственной ситуации в мире. Его составили совместно Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Всемирная продовольственная программа, Всемирная организация здравоохранения, Детский фонд ООН и Международный фонд сельскохозяйственного развития. Последние показатели свидетельствуют об ухудшении ситуации по сравнению с периодом с 2004 по 2006 год, когда от недоедания страдали 8 млн 100 тыс. северокорейцев, или 33,8% населения. Между тем, 18,2% детей в возрасте до пяти лет имеют задержку в развитии, что меньше 26,1% в 2012 году, но больше, чем в других странах. В настоящее время к странам с худшей ситуацией, чем в Северной Корее, относятся Сомали, где недоедают 59,5% населения, а также ЮАР, Гаити, Йемен и Мадагаскар.