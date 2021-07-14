Занятость в РК продолжает расти

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В июне численность занятого населения в РК выросла на 582 тыс. человек в годовом исчислении, составив 27 млн 637 тыс. человек. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления от 14 июля. Из-за последствий пандемии COVID-19 показатель сокращался на протяжении 12 месяцев с марта прошлого года. Однако в этом году показатель растёт уже четыре месяца подряд. Уровень занятости трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет составил 67,1%, что на 1,2% больше по сравнению с прошлым годом. Занятость выросла в сфере здравоохранения и социального обеспечения на 208 тыс. человек, в строительстве – на 140 тыс. человек, в сфере логистики – на 89 тыс. человек. С другой стороны, число рабочих мест в производственном секторе сократилось на 10 тыс. Ожидается, что ужесточение мер социального дистанцирования повлияет на занятость в сфере услуг, прежде всего в оптовой и розничной торговле. Рост занятости отмечен во всех возрастных категориях, за исключением группы от 30 до 40 лет. Число безработных в прошлом месяце сократилось на 136 тыс. человек, составив 1 млн 93 тыс. человек. Уровень безработицы сократился на 0,5%, составив 3,8%. Безработица среди молодёжи до 30 лет сократилась на 1,8%, составив 8,9%. Число занятых среди молодёжи увеличилось на 209 тыс. человек по сравнению с прошлым годом, что стало максимальным ростом с июля 2000 года. Численность экономически неактивного населения также сокращается на протяжении четырёх месяцев: показатель составил 16 млн 339 тыс. человек, что на 154 тыс. человек меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Эксперты отмечают, что улучшение ситуации с занятостью обусловлено ростом экспорта, общим восстановлением экономики, сохранением мер дистанционирования и другими факторами.