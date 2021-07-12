Ужесточаются меры социального дистанцирования за пределами столичного региона

Photo : YONHAP News

Начиная с 15 июля, за пределами столичного региона, включающего города Сеул и Инчхон, а также провинцию Кёнгидо, социальное дистанцирование повышается на одну ступень, до второго уровня. Исключением являются административный город Сэчжон, провинции Чолла-Намдо, Чолла-Пукто и Кёнсан-Пукто. В этих четырёх регионах сохранится самый низкий, первый уровень. Соответствующее решение принято на заседании центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, состоявшегося 14 июля под председательством премьер-министра РК Ким Бу Гёма. Второй уровень предусматривает запрет на частные собрания с участием более чем четырёх человек. В столичном регионе с 12 июля действует четвёртый уровень социального дистанцирования, при котором после 18 часов запрещены частные собрания с участием более чем двух человек. Ким Бу Гём сообщил также, что запись на вакцинацию жителей страны в возрасте от 55 до 59 лет возобновится 14 июля в 20:00. Она началась 12 июля, но на следующий день была приостановлена из-за нехватки вакцин. Глава правительства сообщил, что сбой произошёл не из-за проблем с государственными закупками, а из-за «небрежности» в административной процедуре.