Впервые с начала пандемии в РК за сутки более 1.600 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 13 июля в стране зарегистрированы 1.615 новых случаев COVID-19. Это рекордное число за сутки с начала распространения вируса. Более тысячи заболевших выявляются 8 дней подряд. Общее число пациентов с подтверждённой инфекцией COVID-19 составило с начала пандемии 171.911 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 2.048 человек. Коэффициент смертности 1,19%. Карантинные власти не исключают возможности роста числа новых случаев инфекции к середине августа до двух тысяч в день. Более 80% новых случаев инфекции составляет доля столичного региона, а около 70% заражены вариантом вируса Дельта. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 15 млн 724 тыс. человек, или 30,3% населения страны. 6 млн 58 тыс. человек, или 11,7% населения, вакцинированы полностью. За минувшие сутки 739 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 155.491 человек.