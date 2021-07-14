Военные РК и США обсудили вопросы сотрудничества

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Генерал Пол ЛаКамера впервые после вступления в должность командующего вооружёнными силами США в РК посетил южнокорейское министерство обороны и объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил. Пол ЛаКамера провёл встречу с министром обороны РК Со Уком, обсудив планы укрепления сотрудничества в рамках двустороннего союза. Он также обменялся мнениями по ряду вопросов с председателем объединённых комитетов начальников штабов вооружённых сил РК Вон Ин Чхолем. Они подчеркнули важность сохранения высокой боеготовности объединённых сил и укрепления альянса. Генералы сошлись во мнении о необходимости дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. Учитывая данные контакты, ожидается, что военные двух стран приступят к обсуждению актуальных вопросов взаимодействия, в том числе подготовка к предстоящим в следующем месяце совместным учениям.