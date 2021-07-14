Экспорт продукции ICT достиг в июне рекордного уровня

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По данным министерства науки и информационно-коммуникационных технологий РК, опубликованным 14 июля, экспортные поставки продукции информационно-коммуникационных технологий (ICT) составили в июне этого года 19 млрд 300 млн долларов. Это самый высокий июньский показатель в экономической истории страны. Он на 29,1% больше, чем в том же месяце прошлого года. Экспорт полупроводников составил 11 млрд 230 млн долларов, увеличившись на 34,3% по сравнению с июнем прошлого года. Поставки дисплеев выросли за тот же период на 29,7%, составив 1 млрд 950 млн. долларов. Экспорт продукции ICT в Китай вырос на 28%, во Вьетнам - на 25,3%, в США - на 31,6%. Импорт продукции ICT составил в июне 10 млрд 570 млн долларов, что на 17,7% больше, чем в июне прошлого года, в результате чего профицит торгового баланса составил 8 млрд 730 млн долларов.