США надеются на мирное разрешение спора РК и Японии вокруг островов Токто

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У США нет собственной позиции в отношении суверенитета островов Лианкур. Данную проблему должны решить мирным путём РК и Япония. Об этом заявил 13 июля представитель госдепартамента США, имея в виду острова Токто в Восточном море, международное название которых Лианкур. В Японии острова называют Такэсима. Острова Токто, которые являются территорией РК после освобождения от японской оккупации в 1945 году, являются источником напряжённости в отношениях между Сеулом и Токио. В японской «Белой книге по обороне» за 2021 год они описаны как «спорные территории». Ситуацию обостряет то, что две страны ведут переговоры о возможности визита президента РК Мун Чжэ Ина в Токио, где он будет присутствовать на церемонии открытия летних Олимпийских игр и проведёт переговоры с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. Ранее в этом году напряжённость в отношениях между двумя странами обострилась из-за включения островов Токто как японской территории в карту маршрута эстафеты Олимпийского огня, а также из-за заявлений о суверенитете над ними в политических документах и школьных учебниках.