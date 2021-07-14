Шерпы стран «Большой двадцатки» готовятся к саммиту в Италии

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12-13 июля в онлайн формате состоялось второе совещание шерп - доверенных лиц руководителей стран-членов «Большой двадцатки». Мероприятие состоялось в рамках подготовки к саммиту, который пройдёт в октябре этого года в Риме. Об этом 14 июля сообщили в МИД РК. С южнокорейской стороны в совещании принял участие шерпа южнокорейского президента Чхве Гён Рим. Участники встречи обсудили повестку предстоящего саммита, а также содержание текста декларации, которая будет принята по его итогам. Они также сошлись во мнении о важности инклюзивного и устойчивого развития в целях противодействия COVID-19 и восстановления мировой экономики, а также о необходимости создания системы смягчения разрыва между странами, возникающего в процессе адаптации к новым условиям. В частности, были оговорены такие меры, как расширение финансирования развивающихся стран и создание условий социальной безопасности для уязвимых слоёв населения. В свою очередь Чхве Гён Рим призвал к укреплению сотрудничества в рамках «Большой двадцатки» с целью равномерного распределения вакцин и подготовки к новым угрозам эпидемиологического характера в будущем. Он подчеркнул важность сотрудничества стран-участниц организации по вопросам экологии и изменения климата, в том числе расширение применения возобновляемых источников энергии и развитие низкоуглеродных технологий.