Пхеньян признал сокращение производства продуктов питания

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Северная Корея сообщила в ООН, что производство продуктов питания в стране оказалось в 2018 году минимальным за 10 лет из-за стихийных бедствий, нехватки сельскохозяйственных материалов и низкого уровня механизации. В добровольном национальном обзоре Север также признал, что не смог достичь поставленной задачи - произвести 7 млн тонн продуктов питания в год. В 2018 году произведены лишь 4 млн 950 тыс. тонн. Добровольный национальный обзор - это процесс, с помощью которого можно оценить прогресс, достигнутый странами-членами ООН в их усилиях по достижению Целей устойчивого развития. Северная Корея впервые публикует такой отчёт. В июне этого года северокорейский лидер Ким Чон Ын признал, что страна испытывает «острую нехватку продовольствия». Эксперты говорят, что Северной Корее необходимо производить минимум 5,5 млн тонн продуктов питания каждый год, чтобы прокормить население. Пхеньян также признаёт наличие энергетической проблемы, так как производство электроэнергии продолжает снижаться.