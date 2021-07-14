Стратегическое командование США подтвердило способность защитить РК

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Стратегическое командование США в полной мере способно обеспечить безопасность РК, используя весь спектр своих возможностей. Об этом заявил глава Стратегического командования адмирал Чарльз Ричард в ходе состоявшейся 14 июля в Сеуле встречи с министром обороны РК Со Уком. Глава южнокорейского военного ведомства отметил важность тесной координации между двумя странами для предотвращения ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи, призвав Стратегическое командование США сыграть в этом активную роль,- говорится в сообщении минобороны РК. Ранее в тот же день адмирал Чарльз Ричард провёл переговоры с председателем Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генералом Вон Ин Чхолем. Он планирует встретиться также с начальниками штабов сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил. Адмирал Ричард, совершающий первую зарубежную поездку с момента вступления в должность в ноябре 2019 года, прибыл накануне в Сеул из Токио. Это первый визит главы Стратегического командования США в РК с августа 2017 года, когда тогдашний командующий генерал Джон Хайтен наблюдал за совместными южнокорейско-американскими учениями. Стратегическое командование управляет межконтинентальными ракетами, бомбардировщиками дальнего действия, подводными лодками с баллистическими ракетами и системами противоракетной обороны.