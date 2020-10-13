Мун Чжэ Ин: Инвестиции в «Новый курс» будут увеличены

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Правительство РК увеличит инвестиции в реализацию «Нового курса». Этот комплексный проект направлен на создание новых отраслей промышленности и рабочих мест, стимулирование средне- и долгосрочного экономического роста с упором на продвижение цифровых и экологически чистых отраслей в условиях пандемии COVID-19. К 2025 году инвестиции составят 220 трн вон (191 млрд долларов), что на 60 трлн вон больше, чем первоначально планировалось. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 14 июля на совещании, посвящённом годовщине принятия «Нового курса». Глава государства отметил, что в качестве основы продвижения цифровых и экологически чистых отраслей в проект добавлен новый раздел под названием «Новый курс для человека». Он направлен на расширение гарантий занятости и совершенствование системы социальной защиты. Дополнительные инвестиции помогут создать к 2025 году около 2,5 млн рабочих мест, что на 600 тыс. больше, чем планировалось первоначально. Правительство предоставит максимальную поддержку компаниям и учебным заведениям в обучении более чем 90 тысяч квалифицированных специалистов в сферах программного обеспечения, системных полупроводников и автомобилей будущего,- подчеркнул Мун Чжэ Ин. Дополнительную поддержку получат такие отрасли будущего как облачные вычисления, технология блокчейн, автомобили следующего поколения. В рамках реализации «Нового курса» к 2050 году РК намерена выйти на нейтральный уровень выбросов углерода, преобразовав экономику, основанную на ископаемом топливе, в экологически чистую.