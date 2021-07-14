Южнокорейские авиакомпании возобновляют полёты на Сайпан

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Южнокорейские авиакомпании возобновят в конце июля полёты на Сайпан, как и было запланировано, несмотря на рост числа инфицированных COVID-19. В соответствии с подписанным ранее соглашением, полностью вакцинированные граждане РК по прибытии на Сайпан в составе туристических групп освобождаются от карантина. Бюджетный перевозчик Jeju Air выполняет рейсы на Сайпан с 8 июня. Компания Asiana Airlines выполнит первый рейс 24 июля, а T'way Air - 29 июля. Национальный авиаперевозчик Korean Air до пандемии не выполнял рейсы на Сайпан. Korean Air и Asiana Airlines рассматривают возможность возобновления полётов в Сингапур, на Гуам, Гавайи и Тайвань в конце этого года. Бюджетные перевозчики Air Seoul и Air Busan также планируют возобновить в этом году полёты на Гуам и Сайпан. Ожидается, что к концу 2022 года мировой спрос на авиаперевозки восстановится до уровня 2019 года.