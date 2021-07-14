Школы столичного региона полностью переходят на дистанционное обучение

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В связи с введением 12 июля высшего уровня социального дистанцирования в столичном регионе все школы полностью переходят на дистанционное обучение. В министерстве образования РК сообщили, что с 14 по 25 июля все учебные заведения, включая заведения дошкольного образования, школы всех ступеней и спецшколы переходят на онлайн обучение. В Сеуле данный режим начинается с 14 июля. Большинство школ Инчхона и провинции Кёнгидо перешли на бесконтактное обучение ещё с 12 июля. Учащимся разрешено посещать школу в случае особой необходимости, например, для ознакомления с оценками в конце семестра или с подробностями вакцинации старшеклассников, которая начнётся с 19 июля. Между тем, несмотря на временное закрытие школ, частные образовательные центры будут работать до 22 часов.