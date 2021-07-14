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Губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён лидирует в рейтинге потенциальных кандидатов в президенты РК

Write: 2021-07-14 14:30:40Update: 2021-07-14 14:34:30

Губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён лидирует в рейтинге потенциальных кандидатов в президенты РК

Photo : YONHAP News

Губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён лидирует в рейтинге потенциальных кандидатов в президенты РК. Как показали результаты  опроса, проведённого агентством Hangil Research по заказу информационного портала Kuki News с 10 по 12 июля среди 1.1011  взрослых жителей страны, Ли Чжэ Мёна поддерживают 43,9% респондентов.  Бывшего генерального прокурора Юн Сок Ёля хотят видеть будущим главой государства 36% опрошенных. Разница в 7,9% превышает возможную погрешность. Ли Чжэ Мён опережает своего основного оппонента во всех возрастных категориях, кроме 60 лет и старше. 16,2% опрошенных считают, что среди кандидатов нет достойных поста главы государства, а 3,9% затруднились с ответом. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%. 
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