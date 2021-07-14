Минобороны РК решило не проводить в этом году сборы резервистов

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Министерство обороны РК решило не проводить в этом году сборы резервистов из-за резкого роста числа случаев COVID-19. Об этом сообщили 14 июля в военном ведомстве. Ранее сборы были перенесены на второе полугодие. Обычно они начинаются в марте и охватывают 2 млн 750 тыс. человек. В соответствии с законодательством, каждый военнообязанный мужчина проходит ежегодные учебные сборы продолжительностью от одного до трёх дней в течение шести лет после завершения военной службы по призыву. В прошлом году сборы тоже неоднократно откладывались и в конце концов были отменены из-за неблагоприятной эпидемической ситуации. Это произошло впервые с 1968 года, когда была введена система учебных сборов. Между тем, 14 июля в учебном центре в городе Нонсане провинции Чхунчхон-Намдо вирус COVID-19 обнаружен ещё у 13 новобранцев, в результате чего общее количество заражённых на базе составило 108 человек. На сегодняшний день это самый крупный очаг инфекции среди военнослужащих.