Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Минобороны РК решило не проводить в этом году сборы резервистов

Write: 2021-07-14 14:32:34Update: 2021-07-14 14:33:36

Минобороны РК решило не проводить в этом году сборы резервистов

Photo : YONHAP News

Министерство обороны РК решило не проводить в этом году сборы резервистов из-за резкого роста числа случаев COVID-19. Об этом сообщили 14 июля в военном ведомстве. Ранее сборы были перенесены на второе полугодие. Обычно они начинаются  в марте и охватывают 2 млн 750 тыс. человек. В соответствии с законодательством, каждый военнообязанный мужчина проходит ежегодные учебные сборы продолжительностью от одного до трёх дней в течение шести лет после завершения военной службы по призыву. В прошлом году сборы тоже неоднократно откладывались и в конце  концов  были отменены из-за неблагоприятной эпидемической ситуации. Это произошло впервые с 1968 года, когда была введена система учебных сборов. Между тем, 14 июля в учебном центре в городе Нонсане провинции Чхунчхон-Намдо вирус COVID-19 обнаружен ещё у 13 новобранцев, в результате чего общее количество заражённых на базе составило 108 человек. На сегодняшний день это самый крупный очаг инфекции среди военнослужащих. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >