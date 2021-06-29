РК ужесточила требования для въезжающих из-за границы

Photo : YONHAP News

С 15 июля все въезжающие в РК, как граждане страны, так и иностранцы, обязаны иметь отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19. При отсутствии соответствующего документа им будет отказано в посадке на самолёт. С 4 июля данная мера касалась лишь въезжающих из Индонезии, где распространён вариант вируса Дельта. Правительство РК приняло ряд мер для предотвращения заноса нового варианта вируса в страну. Ограничены выдача виз в странах с особо неблагоприятной эпидемической обстановкой и авиасообщение с данными регионами. Лица, прибывающие в РК из 21 страны - Индии, Индонезии, Пакистана, ЮАР, Бангладеш, Филиппин, Малави, Ботсваны, Мозамбика, Танзании, Зимбабве, Бразилии, Суринама, Парагвая, Чили, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Свазиленда, Экваториальной Гвинеи и Мальты - обязаны соблюдать двухнедельную самоизоляцию, даже если они полностью вакцинированы от COVID-19. Правительство прилагает усилия для оперативного отслеживания распространения варианта Дельта. В течение двух недель, начиная с 15 июля, будет опробован метод ПЦР-анализа, позволяющий муниципальным органам здравоохранения самостоятельно выявлять случаи заражения Дельта-вирусом. За период с 4 по 10 июля в стране было зафиксировано 536 случаев заражения новыми штаммами, из которых 374 (69,8%) приходятся на вариант Дельта. Общее число заражённых новыми вариантами вируса составляет 3.353 человека.