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В Корее

РК ужесточила требования для въезжающих из-за границы

Write: 2021-07-15 10:16:26Update: 2021-07-15 11:27:07

РК ужесточила требования для въезжающих из-за границы

Photo : YONHAP News

С 15 июля все въезжающие в РК, как граждане страны, так и иностранцы, обязаны иметь отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19. При отсутствии соответствующего документа им будет отказано в посадке на самолёт. С 4 июля данная мера касалась лишь въезжающих из Индонезии, где распространён вариант вируса Дельта. Правительство РК приняло ряд мер для предотвращения заноса нового варианта вируса в страну. Ограничены выдача виз в странах с особо неблагоприятной эпидемической обстановкой и авиасообщение с данными регионами. Лица, прибывающие в РК из 21 страны  - Индии, Индонезии, Пакистана, ЮАР, Бангладеш,  Филиппин, Малави,  Ботсваны, Мозамбика, Танзании, Зимбабве, Бразилии, Суринама, Парагвая, Чили, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Свазиленда, Экваториальной Гвинеи и Мальты  - обязаны соблюдать двухнедельную самоизоляцию, даже если они полностью вакцинированы от COVID-19.  Правительство прилагает усилия для оперативного отслеживания распространения варианта Дельта. В течение двух недель, начиная с 15 июля,  будет опробован метод ПЦР-анализа, позволяющий муниципальным органам здравоохранения самостоятельно выявлять случаи заражения Дельта-вирусом. За период с 4 по 10 июля в стране было зафиксировано 536 случаев заражения новыми штаммами, из которых 374 (69,8%) приходятся на вариант Дельта. Общее число заражённых новыми вариантами вируса составляет 3.353 человека.
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