Частные предприниматели потребовали компенсаций за убытки

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Поздно вечером 14 июля в центре Сеула прошла акция протеста на автомобилях, организованная частными предпринимателями. Они требовали выплаты компенсаций за убытки, возникшие в результате жёстких карантинных мер. Они призвали отменить ограничения на время работы предприятий сферы услуг. Представитель временного комитета индивидуальных предпринимателей Ким Ги Хын провёл пресс-конференцию, на которой отметил чрезмерность действий правительства по сдерживанию COVID-19. По его словам, нынешние меры поставили под удар малый бизнес. Он призвал правительство «отменить бессмысленный четвёртый уровень социального дистанцирования и ввести новые карантинные меры», сосредоточившись на интенсивном лечении заражённых. В целях предотвращения скопления людей полиция установила контрольно-пропускные пункты в десятках районов города и организовала контроль за маршрутом следования автомобилей. Были зафиксированы факты столкновения между демонстрантами и полицией. В настоящее время в Сеуле действует четвёртый уровень социального дистанцирования, запрещающий массовые митинги и допускающий лишь одиночные пикеты. В соответствии с этим полиция рассматривает прошедшую демонстрацию как нарушение закона.