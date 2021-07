Группа BTS - лидеры продаж компакт-дисков в США в первом полугодии

Photo : YONHAP News

Южнокорейская поп-группа BTS стала лидером по продажам компакт-дисков в США в первой половине этого года. Согласно статистике, опубликованной Billboard 13 июля, с 1 января по 1 июля было продано 573 тысячи компакт-дисков BTS. Второе место заняла Тейлор Свифт с 414 тыс. проданных копий. По общему числу проданных альбомов на физических носителях, включающих компакт-диски, виниловые пластинки и кассеты, Тейлор Свифт заняла первое место (746 тыс. копий), а BTS – второе (573 тыс. копий). По общему объёму продаж физических и цифровых альбомов BTS также на втором месте после Свифт. По данным за первое полугодие, два альбома BTS вошли в десятку самых продаваемых в США альбомов на физических носителях. Альбом BE занял шестое место (125 тыс. копий), а альбом MAP OF THE SOUL: 7, выпущенный в феврале прошлого года, разошёлся тиражом 105 тыс. копий и занял десятое место. Альбом другой южнокорейской поп-группы NCT под названием Resonance Part 1 занял восьмое место (106 тыс. копий).