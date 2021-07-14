Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 0,5%

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15 июля Банк Кореи принял решение сохранить учётную ставку на прежнем рекордно низком уровне 0,5%. Как сообщил журналистам управляющий банком Ли Чжу Ёль, решение о замораживании ставки не было единодушным. Один из членов совета по денежно-кредитной политике проголосовал против, настаивая на том, что ставка должна быть повышена на 0,25%. Однако замораживание учётной ставки необходимо для того, чтобы справиться с финансовым дисбалансом в условиях четвёртой волны распространения COVID-19, когда количество новых случаев инфекции вторую неделю превышает тысячу в день,- отметил Ли Чжу Ёль. Между тем, по его мнению, четвёртая волна пандемии вряд ли существенно подорвёт темпы экономического восстановления из-за активной вакцинации и принятия дополнительного бюджета. Ожидается, что экономический рост по итогам года составит около 4%. Для того, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от пандемии COVID-19, центральный банк снизил ставку до исторического минимума 0,5% в мае прошлого года.