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Экономика

Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 0,5%

Write: 2021-07-15 12:32:25Update: 2021-07-15 15:33:59

Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 0,5%

Photo : KBS News

15 июля Банк Кореи принял решение сохранить учётную ставку на прежнем рекордно низком уровне 0,5%. Как сообщил журналистам управляющий банком Ли Чжу Ёль, решение о замораживании ставки не было единодушным. Один из членов совета по денежно-кредитной политике проголосовал против, настаивая на том, что ставка должна быть повышена на 0,25%. Однако замораживание учётной ставки необходимо для того, чтобы справиться с финансовым дисбалансом в условиях четвёртой волны распространения COVID-19, когда количество новых случаев инфекции вторую неделю превышает тысячу в день,- отметил Ли Чжу Ёль. Между тем, по его мнению, четвёртая волна пандемии вряд ли существенно подорвёт темпы экономического восстановления из-за активной вакцинации и принятия дополнительного бюджета. Ожидается, что экономический рост по итогам года составит около 4%. Для того, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от пандемии COVID-19, центральный банк снизил ставку до исторического минимума 0,5% в мае прошлого года.
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